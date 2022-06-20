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  3. Son dakika | Van'da deprem! AFAD duyurdu: 3.9 ile sallandı!

Son dakika | Van'da deprem! AFAD duyurdu: 3.9 ile sallandı!

Son dakika! AFAD tarafından yapılan paylaşımda Van'ın Muradiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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