Son dakika | Van'da deprem! AFAD duyurdu: 3.9 ile sallandı!
Son dakika! AFAD tarafından yapılan paylaşımda Van'ın Muradiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika! AFAD'ın verilerine göre; Van'ın Muradiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 20, 2022
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Muradiye (Van)
Tarih-Saat : 20.06.2022, 17:56:39 TSİ
Enlem : 39.0413 N
Boylam : 43.6860 E
Derinlik : 12.51 km
Detay : https://t.co/XaEDmfP3Hd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi