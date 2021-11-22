AFAD'dan gelen bilgiye göre Van ve çevre illeri ve ilçelerinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, ilçelerde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı.İşte, Son dakika: Van'da deprem mi oldu 22 Kasım 2021 Pazartesi? Van'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde, nerede deprem oldu? Detaylar haberimizin devamında...

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU 22 KASIM 2021? VAN NEDEN SALLANDI, KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU 22 KASIM 2021?

AFAD'dan gelen bilgiye göre, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu sebeple çevre illerden de sarsıntı hissedildi.

#Deprem

Büyüklük : 4.7 (Mw)

Yer : Köprüköy (Erzurum)

Tarih-Saat : 22.11.2021, 11:31:25 TSİ

Enlem : 39.8161 N

Boylam : 41.8485 E

Derinlik : 6.90 km