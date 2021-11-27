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Son dakika: Van'da deprem mi oldu 27 Kasım 2021 Cumartesi? Van neden sallandı, kaç şiddetinde, nerede deprem oldu ?

Son dakika haberine göre Van'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Peki, Van'da deprem mi oldu 27 Kasım 2021? Van'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, şiddeti kaçtı, neden sallandı 27 Kasım 2021? İşte detaylar...

Son dakika: Van'da deprem mi oldu 27 Kasım 2021 Cumartesi? Van neden sallandı, kaç şiddetinde, nerede deprem oldu ?

AFAD'dan gelen bilgiye göre Van'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, ilçelerde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki, Van'da deprem mi oldu 27 Kasım 2021? Van'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, şiddeti kaçtı, neden sallandı 27 Kasım 2021? Detaylar haberimizin devamında...

Son dakika: Van'da deprem mi oldu 27 Kasım 2021 Cumartesi? Van neden sallandı, kaç şiddetinde, nerede deprem oldu ?

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU 27 KASIM 2021? VAN'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU, ŞİDDETİ KAÇTI, NEDEN SALLANDI 27 KASIM 2021?

AFAD'ın aktardığı son dakika verisine göre, saat 22.20'de Van'ın Tuşba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde ve 15.73 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

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