Son dakika | Vasip Şahin duyurdu! Ankara'da 13 Haziran Pazartesi günü okullar tatil!
Son dakika! Ankara Valisi Vasıp Şahin, Ankara'da yarın ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.
Son dakika! Ankara Valisi Vasip Şahin, yağış beklentisi nedeniyle il genelinde eğitime bir günlük ara verileceğini duyurdu.
Vasip Şahin'in açıklaması şu şekilde;
"Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."