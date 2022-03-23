Son dakika | Vatandaşların cebi rahatlayacak! İstanbul'da ulaşıma zam teklifi UKOME'de reddedildi

Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı Bakırköy'deki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda şoför esnafının toplu ulaşım ücretlerine yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen zam talebine ithafen taksi, taksi, dolmuş, metro, metrobüs, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarına yüzde 50, servis araçlarına ise yüzde 40 oranında zam teklifi oylamaya sunuldu. Söz konusu teklif oy çokluğuyla reddedildi.

ÖĞRENCİ TARİFESİ İÇİN ZAM TEKLİFİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Toplantıda indirimli öğrenci kartlarının durumu da masaya yatırıldı. Öğrenci kartı kullanımının 25 yaş ise sınırlandırılması teklif edildi. Bu kapsamda toplantıda oylanan 25 yaş altı olanlar standart tarife 78 lira, 25 -30 yaş sınırı 267 lira, 30 yaş üstü 390 lira olması teklifi de oy çokluğu ile reddedildi.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan,öğrenci akbil ücretinin 78 lira olarak uygulandığını anımsatarak, açık öğretim kaydı ile bu akbilin alınmasına dikkat çekti. İndirimli öğrenci kartı kullanımın İstanbul'da suistimal edildiğini belirten Cihan," Bunu değerlendiriyoruz ve açıköğretim kaydıyla bu hakkı elde ediyorlar. Gelir kaybına neden oluyorlar. Bu işletmeler açısından sorun oluyor. Alt komisyon demek bu sürecin 1 ay daha devam edecek olması demek" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında yapılan zamla birlikte tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya, Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya, metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.

Servis ücreti 0-1 kilometre arası 312 liradan 396 liraya çıkarıldı.

Minibüslerde kısa mesafe 2,75 liradan 3,75 liraya, uzun mesafe 4 liradan 5,50 liraya, öğrenci ücreti 1,75 liradan 2,50 liraya yükseltildi.

Taksi açılış ücreti 5,55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14,50 liradan 20 liraya, kilometre başına 3,44 liradan 4,45 liraya çıkarıldı.

Yüzde 36'lık zamla elektronik bilette ise tek geçişlik ücret 8 liradan 11 liraya çıktı.