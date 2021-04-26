Son dakika | Vebitcoin'in CEO'su İlker Baş tutuklandı
Son dakika haberi... Vebitcoin soruşturmasında gözaltına alınan İlker Baş, hakimlikteki sorgusunun ardından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi
Son dakika haberi... Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin soruşturmasında gözaltına alınan İlker Baş, hakimlikteki sorgusunun ardından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi
Adliyeye sevk edilen şirketin ‘Baron’ lakaplı CEO’su İlker Baş, ‘Hanımağa’ lakaplı eşi Güliz Baş ile şirketin çalışanları Berkay B., ve Aykut E., savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
İlker Baş, Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesinin ardından tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin ise ifadelerinin sürdüğü öğrenildi.
İLKER BAŞ KİMDİR?
İlker Baş, Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin’in CEO'sudur.
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