Yasak Elma 108. bölüm full, tek parça izle | FOX TV canlı yayın izleSon dakika | Kabine toplantısı sona erdiÇılgın sayısal loto sonuçları 26 Nisan 2021 Pazartesi | Sonuç sorgulama ekranı VeBitcoin kimin? | VeBitcoin sahibi İlker Baş kimdir? | İlker Baş tutuklandı mı?Son dakika | Vebitcoin'in CEO'su İlker Baş tutuklandıOn Numara çekiliş sonuçları 26 Nisan 2021 (MPİ)Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 26 Nisan PazartesiSon dakika | Süper Lig'de 38. haftasını yönetecek hakemler belli oldu!Survivor Merve kaza mı geçirdi? | Merve Aydın'a ne oldu? | Merve Aydın burnuna ne oldu?Survivor Melis ile Batuhan arasında aşk mı var? | Melis Sezer Batuhan Karaca'ya aşık mı?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Vebitcoin'in CEO'su İlker Baş tutuklandı

Son dakika | Vebitcoin'in CEO'su İlker Baş tutuklandı

Son dakika haberi... Vebitcoin soruşturmasında gözaltına alınan İlker Baş, hakimlikteki sorgusunun ardından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

Son dakika | Vebitcoin'in CEO'su İlker Baş tutuklandı

Son dakika haberi... Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin soruşturmasında gözaltına alınan İlker Baş, hakimlikteki sorgusunun ardından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

Adliyeye sevk edilen şirketin ‘Baron’ lakaplı CEO’su İlker Baş, ‘Hanımağa’ lakaplı eşi Güliz Baş ile şirketin çalışanları Berkay B., ve Aykut E., savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

İlker Baş, Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesinin ardından tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin ise ifadelerinin sürdüğü öğrenildi. 

İLKER BAŞ KİMDİR?

İlker Baş, Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin’in CEO'sudur.

İlker Baş, hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}VeBitcoin kimin? | VeBitcoin sahibi İlker Baş kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT