SON DAKİKA | Veliler okul kayıtlarını E-Okul ve E-Devlet üzerinden öğrenebilecek

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklama ile kayıtların E-Okul ve E-Devlet üzerinden görüntülenebileceği duyuruldu.

MERNİS SİSTEMİNE GÖRE YERLEŞTİRME TAMAMLANDI

Gerçekleştirilen son dakika açıklamasında velilerin e-kayıtlı online olarak görüntüleyebileceği ifade edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin okul kayıtlarının Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi ile gerçekleştirildiği belirtildi. Veliler çocuklarının yerleştirildiği okulları e-Okul ve e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

TOPLAM 2 MİLYON 844 BİN ÖĞRENCİNİN KAYDI TAMAMLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtları, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nce yapıldı. Mecburi ilköğretim çağına gelen 1 milyon 536 bin 413 çocuk 1'inci sınıfa; 1 milyon 308 bin 352 öğrenci de 5'inci sınıfa olmak üzere toplam 2 milyon 844 bin 765 öğrencinin e-Kayıt işlemi tamamlandı. İlkokul 1'inci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştirildi."

E-OKUL SİSTEMİNE GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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ÖZEL TERCİH HAKKI TANINDA

Kayıtlar aşamasında 5'inci sınıfa yerleştirilen öğrenciler için de velilere tercih hakkı sunuldu. Bunlar; ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul olarak belirlendi. Adreslere uygun olarak gerçekleştirilen işlemlerde, öğrenciler adreslerine uygun okullara yerleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-Devlet (turkiye.gov.tr) kapısına entegre edilmesi kapsamında bu yıl ilk defa e-Kayıt sonuçları e-Devlet kapısı üzerinden de yayımlanacak. Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecek.