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SON DAKİKA! Vergilerin ödeme süreleri uzatıldı!

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi gün sonuna kadar uzatıldı.

SON DAKİKA! Vergilerin ödeme süreleri uzatıldı!

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bakanlığa iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle birinci geçici vergi dönemine (ocak-şubat-mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararı alındı. Söz konusu vergi beyannamelerin 17 Mayıs gün sonuna kadar verilmesi gerekmekteydi.

31 MAYIS'A KADAR UZATILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesindeki duyuruya göre, gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi gün sonuna kadar uzatıldı. Uzatma,  ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsamaktadır.

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