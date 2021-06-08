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Son dakika | Vincent Aboubakar, Al Nassr'da

Son dakika haberi... Al Nassr Kulübü, Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Son dakika haberi... Al Nassr Kulübü, Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Aboubakar tarnsferi resmen açıklanmadan önce Al Nassr kulübünün yöneticisi Fahad Al-Saif, yıldız oyuncunun fotoğrafını Twitter hesabında paylaşarak bir anlamda transferin gerçekleştiğinin sinyalini verdi. Ardından da Al Nassr, transferin resmen bittiğini duyurdu.

Al Nassr Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımıyla geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta şampiyon olarak tamamlayan Vincent Aboubakar'ı transfer ettiğini açıkladı.

Vincent Aboubakar 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Vincent Aboubakar, Al Nassr'da

VİNCENT ABOUBAKAR NE KADAR KAZANACAK?

Arabistan basınında yer alan haberlere göre Al Nassr, golcü oyuncuya senelik 6 milyon euro maaş verecek. Öte yandan Abobuakar ile Al Nassr'ın yaptığı anlaşmada performansa dayalı bonus maddelerinin de olduğu kaydedildi.

Beşiktaş ile geçen sezon başı toplam 1.5 milyon Euro'ya anlaşan Vincent Aboubakar bu kez yılda 2.5 milyon Euro olmak üzere 3 yıllık garanti ücret istedi.

Yıldız oyuncu ayrıca "Dizindeki sakatlık nükseder ve uzun süreli sahalardan uzak alırsa sözleşmesi tek taraflı tazminatsız feshedilir" maddesinin iptalini talep etti.

29 yaşındaki Kamerunlu oyuncu, geçtiğimiz sezon 29 maçta 16 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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