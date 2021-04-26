Son dakika |Viscoran ile Rusya anlaştı! Sputnik V aşısı Türkiye'de üretilecek

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çok yakında vatandaşlara uygulanacağını açıkladığı Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için Rusya ile Viscoran İlaç şirketi anlaşmaya vardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Nisan Perşembe günü yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından yaptığı açıklamada," Aşı tedariki ile ilgili olarak daha önce paylaştığım bilgilerde elimizdeki en iyi tedarik şartlarını en hızlı şekilde milletimizin hizmetine sunma gayretindeyiz demiştim. İki aşı türü şu an aktif olarak kullanılmakta ve bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim." demişti.

Detaylar gelecek...

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