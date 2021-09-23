Son dakika | Yağış nedeniyle yol kayganlaştı, bariyerlere çarpan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde Uğurlar köyü mevkisinde meydana geldi. Amasra ilçesinden Bartın istikametine giden İsa Y. (47) kontrolündeki 74 AT 568 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde çalıştıkları öğrenilen 11 işçi yaralandı.

Yapılan kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralarılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü İsa Y, gazetecilere, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracın kaymaya başladığını, bariyere çarparak devrildiğini söyledi.