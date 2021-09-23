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  3. Son dakika | Yağış nedeniyle yol kayganlaştı, bariyerlere çarpan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı

Son dakika | Yağış nedeniyle yol kayganlaştı, bariyerlere çarpan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı

Son dakika... Bartın'ın Amasra ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsünün bariyerlere çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Son dakika | Yağış nedeniyle yol kayganlaştı, bariyerlere çarpan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde Uğurlar köyü mevkisinde meydana geldi. Amasra ilçesinden Bartın istikametine giden İsa Y. (47) kontrolündeki 74 AT 568 plakalı minibüs,  kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde çalıştıkları öğrenilen 11 işçi yaralandı. 

Son dakika | Yağış nedeniyle yol kayganlaştı, bariyerlere çarpan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı

Yapılan kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralarılar  Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. 

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü İsa Y, gazetecilere, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracın kaymaya başladığını, bariyere çarparak devrildiğini söyledi.

Son dakika | Yağış nedeniyle yol kayganlaştı, bariyerlere çarpan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı Son dakika | Yağış nedeniyle yol kayganlaştı, bariyerlere çarpan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı Son dakika | Yağış nedeniyle yol kayganlaştı, bariyerlere çarpan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı Son dakika | Yağış nedeniyle yol kayganlaştı, bariyerlere çarpan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör
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