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  3. Son dakika! Yargıtay Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının yüksek olduğunu söyleyerek bozulmasını istedi!

Son dakika! Yargıtay Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının yüksek olduğunu söyleyerek bozulmasını istedi!

Son dakika! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e verilen 12,5 yıl hapis cezasının yüksek olduğunu belirterek, kararın bozulmasını istedi.

Son dakika! Yargıtay Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının yüksek olduğunu söyleyerek bozulmasını istedi!

Son dakika! Şiddet gören bir kadını kurtarmak için nefsi müdafaa ile cinayet işleyen Kadir Şeker hakkında 12,5 yıl hapis cezası kararına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu. Kadir Şeker'e verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek, bozulması istendi.

Son dakika! Yargıtay Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının yüksek olduğunu söyleyerek bozulmasını istedi!

NE OLMUŞTU?

Konya'da parkta sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfreden Özgür Duran'a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbede sırasında Duran'ı kalbinden bıçaklayarak yaşamına son vermişti. Olay sonrası tutuklanıp hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame hazırlanan Şeker, 14 Ekim'de çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Son dakika! Yargıtay Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının yüksek olduğunu söyleyerek bozulmasını istedi!

12 YIL 6 AY HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Şeker'in cezası ağır tahrik sebebiyle 15 yıl hapse çevrilmiş, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Son dakika! Yargıtay Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının yüksek olduğunu söyleyerek bozulmasını istedi!

CEZANIN BOZULMASI TALEP EDİLDİ

Kadir Şeker'e verilen ceza ile ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yeni bir hamle geldi. Yüksek Mahkeme, Kadir Şeker'e verilen cezayı olması gerekenden fazla olarak değerlendirdi. Karar 1. Ceza Dairesi'ne iletildi, cezanın bozulması istendi.

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