Son dakika | Yarıyıl tatili öne alınacak mı? Bakan Özer çok net açıkladı

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk'te ekrana gelen Hande Fırat ile Gece görüşü programında eğitime dair güncel gelişmelere ilişkin konuştu.

Bakan Özer porogramda 'yüze yüze eğitime ara verilecek mi?', 'yarıyıl tatili öne alınacak mı?' gibi sorulara da yanıt verdi.

Programda yaptığı açıklamada "Şu anda tüm Türkiye inandı ki gerekli tedbirler alındığında haftada 5 gün Yüz Yüze Eğitim devam edebilir. Bugün itibarıyla 3 bin 451 tane sınıfımız Kovid veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Belli bir aşamaya gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz. Okullar ilk açılması, son kapatılması gereken yerlerdir." ifadelerini kullanan Bakan Özer, öğretmenlerin aşılanma oranlarının çok yüksek olmasının büyük avantaj olduğunu söyledi.

Bakan Özer konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir doz aşılanma oranı yaklaşık yüzde 94, en az 2 doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 89. Yüzde 5 civarında da aşı olmayıp antikor geliştiren öğretmenimiz var. Toplamda yüzde 94. Üçüncü doz aşılanan öğretmenimiz bugün itibarıyla yüzde 41.

İngiltere, Almanya, Fransa gibi haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam eden çoğu ülkeye göre öğretmenlerimizin aşılanma oranı çok yüksek.

YARI YIL TATİLİNİN ÖNE ALINMASI GÜNDEMDE Mİ?

Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor.

850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf... Biz on binleri gördük Omicron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omicron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var."