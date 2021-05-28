SON DAKİKA! Yasin Börü davasında flaş gelişme: Savcı mütalaasını sundu! 20 sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi! Son dakika haberi... Yasin Börü davasında savcı tarafından sunulan mütalaada, 20 sanık için "canavarca hislerle ve eziyet çektirerek çocuğu öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

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