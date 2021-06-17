Son dakika | Yavuz Selim Köprüsü altında kaza: Gemi, balıkçı teknesine çarptı

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla isimli bir gemiyle içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesinin çatışması üzerine Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörümüz, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botumuz ve balıkadamlarımız ivedilikle olay bölgesine gönderildi"

Öte yandan alınan ilk bilgilere göre olayda can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenildi.