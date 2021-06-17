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  3. Son dakika | Yavuz Selim Köprüsü altında kaza: Gemi, balıkçı teknesine çarptı

Son dakika | Yavuz Selim Köprüsü altında kaza: Gemi, balıkçı teknesine çarptı

İstanbul'da Yavuz Sultan Köprüsü altında As Rosaıla isimli bir geminin çarptığı balıkçı teknesi battı. İlk bilgilere göre kazada ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla isimli bir gemiyle içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesinin çatışması üzerine Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörümüz, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botumuz ve balıkadamlarımız ivedilikle olay bölgesine gönderildi" 

Öte yandan alınan ilk bilgilere göre olayda can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenildi.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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