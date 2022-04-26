Son dakika: YDS 2022/1 sonuçları açıklandı! ÖSYM ile YDS Yabancı Dil Sınavı sonuç sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-Yabancı Dil Sınavı (YDS 2022/1 İngilizce) sonuçlarını açıkladı. Sınava giren adaylar sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek. ÖSYM'nin bu duyurusu sonrası binlerce aday ÖSYM ile YDS sonuçlarını sorgulamaya başladı. İşte, ÖSYM ile YDS Yabancı Dil Sınavı sonuç sorgulama ekranı...

ÖSYM DUYURDU

ÖSYM, sosyal medya ve resmi sitesinde YDS sınav sonuçlarının açıklandığını "10 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir." ifadeleriyle duyurdu.