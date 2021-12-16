Son dakika yeni asgari ücret ne kadar ne kadar oldu 2022?Asgari ücret brüt, net kaç TL, kaç para, kaç lira 2022?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için 1, 7 ve 9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantıların ardından son toplantısını 16 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirdi. Toplantı sonrası 2022 yılı asgari ücreti belirlenmiş oldu. Bu kapsamda toplantıda sonrası son durumu merak edenler Son dakika yeni asgari ücret ne kadar ne kadar oldu 2022?Asgari ücret brüt, net kaç TL, kaç para 2022? sorularına yanıt arıyorlar. Detaylar haberimizde...

SON DAKİKA YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR NE KADAR OLDU 2022? ASGARİ ÜCRET BRÜT, NET KAÇ TL, KAÇ PARA, KAÇ LİRA 2022?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı sonrası yapılacak olan açıklama ile 2022 yılı asgari ücreti belirlenmiş olacak. Toplantı sonrası yapılan açıklamayla asgari ücret belirlendikten sonra haberimiz güncellenecektir.

Yeni asgari ücret brüt 2022:--------

Yeni asgari ücret net 2022:---------

Günlük asgari ücret 2022:---------

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRETİN MİKTARI

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 asgari ücret

Net: 2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90

ASGARİ ÜCRETLER

(01.01.2005 - 31.12.2019 arası)

İndirimsiz

Dönemler As.Üc.Brüt As.Üc.Net Süre Dönem tutarı 01.01.2005-01.01.2006 488,70 350,15 12 ay 4.201,80 01.01.2006-01.01.2007 531,00 380,46 12 ay 4.565,52 01.01.2007-01.07.2007 562,50 403,02 6 ay 2.418,12 01.07.2007-01.01.2008 585,00 419,15 6 ay 2.514,90 01.01.2008-01.07.2008 608,40 435,92 6 ay 2.615,52 01.07.2008-01.01.2009 638,70 457,63 6 ay 2.745,78 01.01.2009-01.07.2009 666,00 477,19 6 ay 2.863,14 01.07.2009-01.01.2010 693,00 496,53 6 ay 2.979,18 01.01.2010-01.07.2010 729,00 521,89 6 ay 3.131,34 01.07.2010-01.01.2011 760,50 544,44 6 ay 3.266,64 01.01.2011-01.07.2011 796,50 570,22 6 ay 3.421,32 01.07.2011-01.01.2012 837,00 599,21 6 ay 3.595,26 01.01.2012-01.07.2012 886,50 634,64 6 ay 3.807,84 01.07.2012-01.01.2013 940,50 673,30 6 ay 4.039,80 01.01.2013-01.07.2013 978,60 699,61 6 ay 4.197,66 01.07.2013-01.01.2014 1.021,50 730,28 6 ay 4.381,68 01.01.2014-01.07.2014 1.071,00 765,67 6 ay 4.594,02 01.07.2014-01.01.2015 1.134,00 810,70 6 ay 4.864,20 01.01.2015-01.07.2015 1.201,50 858,96 6 ay 5.153,76 01.07.2015-01.01.2016 1.273,50 910,43 6 ay 5.462,58 01.01.2016-01.01.2017 1.647,00 1.177.46 12 ay 14.129,52 01.01.2017-01.01.2018 1.777.50 1.270,75 12 ay 15.249,00 01.01.2018-01.01.2019 2.029,50 1.450,91 12 ay 17.410,92 01.01.2019-01.01.2020 2.558,40 1.829,02 12 ay 21.984,24

Bekâr

Dönemler As.Üc.Brüt As.Üc.Net Süre Dönem tutarı 01.01.2005-01.01.2006 488,70 350,15 12 ay 4.201,80 01.01.2006-01.01.2007 531,00 380,46 12 ay 4.565,52 01.01.2007-01.07.2007 562,50 403,02 6 ay 2.418,12 01.07.2007-01.01.2008 585,00 419,15 6 ay 2.514,90 01.01.2008-01.07.2008 608,40 481,55 6 ay 2.889,30 01.07.2008-01.01.2009 638,70 503,26 6 ay 3.019,56 01.01.2009-01.07.2009 666,00 527,13 6 ay 3.162,78 01.07.2009-01.01.2010 693,00 546,48 6 ay 3.278,88 01.01.2010-01.07.2010 729,00 576,57 6 ay 3.459,42 01.07.2010-01.01.2011 760,50 599,12 6 ay 3.594,72 01.01.2011-01.07.2011 796,50 629,96 6 ay 3.779,76 01.07.2011-01.01.2012 837,00 658,95 6 ay 3.953,70 01.01.2012-01.07.2012 886,50 701,14 6 ay 4.206,84 01.07.2012-01.01.2013 940,50 739,80 6 ay 4.438,80 01.01.2013-01.07.2013 978,60 773,01 6 ay 4.638,06 01.07.2013-01.01.2014 1.021,50 803,68 6 ay 4.822,08 01.01.2014-01.07.2014 1.071,00 846,00 6 ay 5.076,00 01.07.2014-01.01.2015 1.134,00 891,03 6 ay 5.346,18 01.01.2015-01.07.2015 1.201,50 949,07 6 ay 5.694,42 01.07.2015-01.01.2016 1.273,50 1.000,54 6 ay 6.003,24 01.01.2016-01.01.2017 1.647,00 1.300,99 12 ay 15.611,88 01.01.2017-01.01.2018 1.777.50 1.404,06 12 ay 16,848,72 01.01.2018-01.01.2019 2.029,50 1.603,12 12 ay 19.237,44 01.01.2019-01.01.2020 2.558,40 2.020,90 12 ay 24.250,08

Evli çocuksuz

Dönemler As.Üc.Brüt As.Üc.Net Süre Dönem tutarı 01.01.2005-01.01.2006 488,70 350,15 12 ay 4.201,80 01.01.2006-01.01.2007 531,00 380,46 12 ay 4.565,52 01.01.2007-01.07.2007 562,50 403,02 6 ay 2.418,12 01.07.2007-01.01.2008 585,00 419,15 6 ay 2.514,90 01.01.2008-01.07.2008 608,40 490,67 6 ay 2.944,02 01.07.2008-01.01.2009 638,70 512,39 6 ay 3.074,34 01.01.2009-01.07.2009 666,00 537,13 6 ay 3.222.78 01.07.2009-01.01.2010 693,00 556,47 6 ay 3.338,82 01.01.2010-01.07.2010 729,00 587,50 6 ay 3.525,00 01.07.2010-01.01.2011 760,50 610,05 6 ay 3.660,03 01.01.2011-01.07.2011 796,50 641,90 6 ay 3.851,40 01.07.2011-01.01.2012 837,00 670,90 6 ay 4.025,40 01.01.2012-01.07.2012 886,50 714,43 6 ay 4.286,58 01.07.2012-01.01.2013 940,50 753,09 6 ay 4.518,54 01.01.2013-01.07.2013 978,60 788,68 6 ay 4.732,08 01.07.2013-01.01.2014 1.021,50 819,35 6 ay 4.916,10 01.01.2014-01.07.2014 1.071,00 862,06 6 ay 5.172,06 01.07.2014-01.01.2015 1.134,00 907,10 6 ay 5.442,60 01.01.2015-01.07.2015 1.201,50 967,10 6 ay 5.802,60 01.07.2015-01.01.2016 1.273,50 1.018,57 6 ay 6.111,42 01.01.2016-01.01.2017 1.647,00 1.325,69 12 ay 15.908,28 01.01.2017-01.01.2018 1.777.50 1.430,73 12 ay 17.168,76 01.01.2018-01.01.2019 2.029,50 1.633,57 12 ay 19.602,84 01.01.2019-01.01.2020 2.558,40 2.059,28 12 ay 24.711,36

Evli 1 çocuklu

Dönemler As.Üc.Brüt As.Üc.Net Süre Dönem tutarı 01.01.2005-01.01.2006 488,70 350,15 12 ay 4.201,80 01.01.2006-01.01.2007 531,00 380,46 12 ay 4.565,52 01.01.2007-01.07.2007 562,50 403,02 6 ay 2.418,12 01.07.2007-01.01.2008 585,00 419,15 6 ay 2.514,90 01.01.2008-01.07.2008 608,40 497,52 6 ay 2.985,12 01.07.2008-01.01.2009 638,70 519,23 6 ay 3.115,38 01.01.2009-01.07.2009 666,00 544,62 6 ay 3.267,72 01.07.2009-01.01.2010 693,00 563,97 6 ay 3.383,82 01.01.2010-01.07.2010 729,00 595,70 6 ay 3.574,20 01.07.2010-01.01.2011 760,50 618,25 6 ay 3.709,50 01.01.2011-01.07.2011 796,50 650,86 6 ay 3.905,16 01.07.2011-01.01.2012 837,00 679,86 6 ay 4.079,16 01.01.2012-01.07.2012 886,50 724,40 6 ay 4.346,40 01.07.2012-01.01.2013 940,50 763,06 6 ay 4.578,36 01.01.2013-01.07.2013 978,60 798,69 6 ay 4.792,14 01.07.2013-01.01.2014 1.021,50 829,36 6 ay 4.976,16 01.01.2014-01.07.2014 1.071,00 874,11 6 ay 5.244,66 01.07.2014-01.01.2015 1.134,00 919,15 6 ay 5.514,90 01.01.2015-01.07.2015 1.201,50 980,61 6 ay 5.883,66 01.07.2015-01.01.2016 1.273,50 1.032,08 6 ay 6.192,48 01.01.2016-01.01.2017 1.647,00 1.344,22 12 ay 16.130,64 01.01.2017-01.01.2018 1.777.50 1.450,72 12 ay 17.408,64 01.01.2018-01.01.2019 2.029,50 1.656,40 12 ay 19.876,80 01.01.2019-01.01.2020 2.558,40 2.088,06 12 ay 25.056,72

Evli 2 çocuklu

Dönemler As.Üc.Brüt As.Üc.Net Süre Dönem tutarı 01.01.2005-01.01.2006 488,70 350,15 12 ay 4.201,80 01.01.2006-01.01.2007 531,00 380,46 12 ay 4.565,52 01.01.2007-01.07.2007 562,50 403,02 6 ay 2.418,12 01.07.2007-01.01.2008 585,00 419,15 6 ay 2.514,90 01.01.2008-01.07.2008 608,40 504,36 6 ay 3.026,16 01.07.2008-01.01.2009 638,70 526,08 6 ay 3.156,48 01.01.2009-01.07.2009 666,00 552,11 6 ay 3.312,66 01.07.2009-01.01.2010 693,00 571,46 6 ay 3.428,76 01.01.2010-01.07.2010 729,00 603,91 6 ay 3.623,46 01.07.2010-01.01.2011 760,50 626,45 6 ay 3.758,70 01.01.2011-01.07.2011 796,50 659,82 6 ay 3.958,92 01.07.2011-01.01.2012 837,00 688,82 6 ay 4.132,92 01.01.2012-01.07.2012 886,50 734,37 6 ay 4.406,22 01.07.2012-01.01.2013 940,50 773,03 6 ay 4.638,18 01.01.2013-01.07.2013 978,60 809,70 6 ay 4.858,20 01.07.2013-01.01.2014 1.021,50 840,37 6 ay 5.042,22 01.01.2014-01.07.2014 1.071,00 886,16 6 ay 5.316,96 01.07.2014-01.01.2015 1.134,00 931,20 6 ay 5.587,20 01.01.2015-01.07.2015 1.201,50 994,13 6 ay 5.964,78 01.07.2015-01.01.2016 1.273,50 1.045,60 6 ay 6.273,60 01.01.2016-01.01.2017 1.647,00 1.362,75 12 ay 16.353,00 01.01.2017-01.01.2018 1.777.50 1.470,72 12 ay 17.648,64 01.01.2018-01.01.2019 2.029,50 1.679,23 12 ay 20.150,76 01.01.2019-01.01.2020 2.558,40 2.116,84 12 ay 25.402,08

Evli 3 çocuklu

Dönemler As.Üc.Brüt As.Üc.Net Süre Dönem tutarı 01.01.2005-01.01.2006 488,70 350,15 12 ay 4.201,80 01.01.2006-01.01.2007 531,00 380,46 12 ay 4.565,52 01.01.2007-01.07.2007 562,50 403,02 6 ay 2.418,12 01.07.2007-01.01.2008 585,00 419,15 6 ay 2.514,90 01.01.2008-01.07.2008 608,40 508,93 6 ay 3.053,58 01.07.2008-01.01.2009 638,70 530,64 6 ay 3.183,84 01.01.2009-01.07.2009 666,00 557,11 6 ay 3.342,66 01.07.2009-01.01.2010 693,00 576,45 6 ay 3.458,70 01.01.2010-01.07.2010 729,00 609,37 6 ay 3.656,22 01.07.2010-01.01.2011 760,50 631,92 6 ay 3.791,52 01.01.2011-01.07.2011 796,50 665,79 6 ay 3.994,74 01.07.2011-01.01.2012 837,00 694,79 6 ay 4.168,74 01.01.2012-01.07.2012 886,50 741,02 6 ay 4.446,12 01.07.2012-01.01.2013 940,50 779,68 6 ay 4.678,08 01.01.2013-01.07.2013 978,60 817,04 6 ay 4.902,24 01.07.2013-01.01.2014 1.021,50 847,71 6 ay 5.086,26 01.01.2014-01.07.2014 1.071,00 894,19 6 ay 5.365,14 01.07.2014-01.01.2015 1.134,00 939,23 6 ay 5.635,38 01.01.2015-01.07.2015 1.201,50 1.003,14 6 ay 6.018,84 01.07.2015-01.01.2016 1.273,50 1.054,61 6 ay 6.327,66 01.01.2016-01.01.2017 1.647,00 1.375,10 12 ay 16.501,20 01.01.2017-01.01.2018 1.777.50 1.497,38 12 ay 17.968,56 01.01.2018-01.01.2019 2.029,50 1.709,67 12 ay 20.516,04 01.01.2019-01.01.2020 2.558,40 2.155,22 12 ay 25.862,64

Evli 4 çocuklu

Dönemler As.Üc.Brüt As.Üc.Net Süre Dönem tutarı 01.01.2005-01.01.2006 488,70 350,15 12 ay 4.201,80 01.01.2006-01.01.2007 531,00 380,46 12 ay 4.565,52 01.01.2007-01.07.2007 562,50 403,02 6 ay 2.418,12 01.07.2007-01.01.2008 585,00 419,15 6 ay 2.514,90 01.01.2008-01.07.2008 608,40 513,49 6 ay 3.080,94 01.07.2008-01.01.2009 638,70 535,20 6 ay 3.211,20 01.01.2009-01.07.2009 666,00 562,10 6 ay 3.372,60 01.07.2009-01.01.2010 693,00 581,45 6 ay 3.488,70 01.01.2010-01.07.2010 729,00 614,84 6 ay 3.689,04 01.07.2010-01.01.2011 760,50 637,38 6 ay 3.824,28 01.01.2011-01.07.2011 796,50 671,76 6 ay 4.030,56 01.07.2011-01.01.2012 837,00 700,77 6 ay 4.204,62 01.01.2012-01.07.2012 886,50 747,67 6 ay 4.486,02 01.07.2012-01.01.2013 940,50 786,33 6 ay 4.717,98 01.01.2013-01.07.2013 978,60 824,38 6 ay 4.946,28 01.07.2013-01.01.2014 1.021,50 855,05 6 ay 5.130,30 01.01.2014-01.07.2014 1.071,00 902,22 6 ay 5.413,32 01.07.2014-01.01.2015 1.134,00 947,26 6 ay 5.683,56 01.01.2015-01.07.2015 1.201,50 1.012,15 6 ay 6.072,90 01.07.2015-01.01.2016 1.273,50 1.063,62 6 ay 6.381,72 01.01.2016-01.01.2017 1.647,00 1.387,45 12 ay 16.649,40 01.01.2017-01.01.2018 1.777.50 1.497,38 12 ay 17.968,56 01.01.2018-01.01.2019 2.029,50 1.709,67 12 ay 20.516,04 01.01.2019-01.01.2020 2.558,40 2.155,22 12 ay 25.862,64

ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLİYOR?

Asgari ücret, çalışanların yanı sıra milyonlarca vatandaşı şu yollarla etkiliyor: