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Son dakika yeni asgari ücret ne kadar ne kadar oldu 2022?Asgari ücret brüt, net kaç TL, kaç para, kaç lira 2022?

Son dakika: Asgari ücretin 2022 yılındaki tutarı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen toplantının ardından belli oldu. Bu kapsamda tutarı merak edenler için Son dakika yeni asgari ücret ne kadar ne kadar oldu 2022?Asgari ücret brüt, net kaç TL, kaç para, kaç lira 2022? sorularına haberimizde yer verdik.

Son dakika yeni asgari ücret ne kadar ne kadar oldu 2022?Asgari ücret brüt, net kaç TL, kaç para, kaç lira 2022?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için 1, 7 ve 9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantıların ardından son toplantısını 16 Aralık'ta  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirdi. Toplantı sonrası 2022 yılı asgari ücreti belirlenmiş oldu. Bu kapsamda toplantıda sonrası son durumu merak edenler Son dakika yeni asgari ücret ne kadar ne kadar oldu 2022?Asgari ücret brüt, net  kaç TL, kaç para 2022? sorularına yanıt arıyorlar. Detaylar haberimizde... 

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SON DAKİKA YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR NE KADAR OLDU 2022? ASGARİ ÜCRET BRÜT, NET  KAÇ TL, KAÇ PARA, KAÇ LİRA 2022?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı sonrası yapılacak olan açıklama ile  2022 yılı asgari ücreti belirlenmiş olacak. Toplantı sonrası yapılan açıklamayla asgari ücret belirlendikten sonra haberimiz güncellenecektir.

Yeni asgari ücret brüt 2022:--------

Yeni asgari ücret net 2022:---------

Günlük asgari ücret 2022:---------

Son dakika yeni asgari ücret ne kadar ne kadar oldu 2022?Asgari ücret brüt, net kaç TL, kaç para, kaç lira 2022?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

1, 2, 3 çocuklu asgari ücret ne kadar 2022? | Evli, bekar, 1, 2, 3,4 çocuklu AGİ ne kadar, kaç TL, kaç para?

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRETİN MİKTARI

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007  asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret 

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret 

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret 

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012  asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net:  846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015  asgari ücret

Net:  949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016  asgari ücret

Net:  1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017  asgari ücret

Net:  1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018  asgari ücret

Net:  1,603 TL

Brüt:  2,029 TL

2019  asgari ücret

Net:  2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90

Son dakika yeni asgari ücret ne kadar ne kadar oldu 2022?Asgari ücret brüt, net kaç TL, kaç para, kaç lira 2022?

ASGARİ ÜCRETLER

(01.01.2005 - 31.12.2019 arası)

İndirimsiz

DönemlerAs.Üc.BrütAs.Üc.NetSüreDönem tutarı
01.01.2005-01.01.2006488,70350,1512 ay     4.201,80
01.01.2006-01.01.2007531,00380,4612 ay     4.565,52
01.01.2007-01.07.2007562,50403,026 ay     2.418,12
01.07.2007-01.01.2008585,00419,156 ay     2.514,90
01.01.2008-01.07.2008608,40435,926 ay     2.615,52
01.07.2008-01.01.2009638,70457,636 ay     2.745,78
01.01.2009-01.07.2009666,00477,196 ay     2.863,14
01.07.2009-01.01.2010693,00496,536 ay     2.979,18
01.01.2010-01.07.2010     729,00521,896 ay     3.131,34
01.07.2010-01.01.2011     760,50544,446 ay     3.266,64
01.01.2011-01.07.2011     796,50570,226 ay     3.421,32
01.07.2011-01.01.2012     837,00599,216 ay3.595,26
01.01.2012-01.07.2012     886,50634,646 ay3.807,84
01.07.2012-01.01.2013     940,50673,306 ay4.039,80
01.01.2013-01.07.2013     978,60699,616 ay4.197,66
01.07.2013-01.01.2014   1.021,50730,286 ay4.381,68
01.01.2014-01.07.20141.071,00765,676 ay4.594,02
01.07.2014-01.01.2015   1.134,00810,706 ay4.864,20
01.01.2015-01.07.2015   1.201,50858,966 ay5.153,76
01.07.2015-01.01.2016   1.273,50910,436 ay5.462,58
01.01.2016-01.01.2017   1.647,001.177.46   12 ay   14.129,52
01.01.2017-01.01.2018   1.777.501.270,75   12 ay   15.249,00
01.01.2018-01.01.2019   2.029,501.450,91   12 ay   17.410,92
01.01.2019-01.01.2020   2.558,401.829,02   12 ay   21.984,24

Bekâr

DönemlerAs.Üc.BrütAs.Üc.NetSüreDönem tutarı
01.01.2005-01.01.2006488,70350,1512 ay     4.201,80
01.01.2006-01.01.2007531,00380,4612 ay     4.565,52
01.01.2007-01.07.2007562,50403,026 ay     2.418,12
01.07.2007-01.01.2008585,00419,156 ay     2.514,90
01.01.2008-01.07.2008608,40481,556 ay     2.889,30
01.07.2008-01.01.2009638,70503,266 ay     3.019,56
01.01.2009-01.07.2009666,00527,136 ay     3.162,78
01.07.2009-01.01.2010693,00546,486 ay3.278,88
01.01.2010-01.07.2010     729,00576,576 ay3.459,42
01.07.2010-01.01.2011760,50599,126 ay3.594,72
01.01.2011-01.07.2011     796,50629,966 ay3.779,76
01.07.2011-01.01.2012     837,00658,956 ay3.953,70
01.01.2012-01.07.2012     886,50701,146 ay4.206,84
01.07.2012-01.01.2013     940,50739,806 ay4.438,80
01.01.2013-01.07.2013     978,60773,016 ay4.638,06
01.07.2013-01.01.20141.021,50803,686 ay4.822,08
01.01.2014-01.07.20141.071,00846,006 ay5.076,00
01.07.2014-01.01.20151.134,00891,036 ay5.346,18
01.01.2015-01.07.20151.201,50949,076 ay5.694,42
01.07.2015-01.01.20161.273,501.000,546 ay6.003,24
01.01.2016-01.01.20171.647,001.300,99   12 ay   15.611,88
01.01.2017-01.01.20181.777.501.404,06   12 ay   16,848,72
01.01.2018-01.01.20192.029,501.603,12   12 ay   19.237,44
01.01.2019-01.01.20202.558,402.020,90   12 ay   24.250,08

 

Evli çocuksuz

DönemlerAs.Üc.BrütAs.Üc.NetSüreDönem tutarı
01.01.2005-01.01.2006   488,70350,1512 ay     4.201,80
01.01.2006-01.01.2007   531,00380,4612 ay     4.565,52
01.01.2007-01.07.2007   562,50403,026 ay     2.418,12
01.07.2007-01.01.2008   585,00419,156 ay     2.514,90
01.01.2008-01.07.2008   608,40490,676 ay     2.944,02
01.07.2008-01.01.2009   638,70512,396 ay     3.074,34
01.01.2009-01.07.2009   666,00537,136 ay     3.222.78
01.07.2009-01.01.2010   693,00556,476 ay3.338,82
01.01.2010-01.07.2010     729,00587,506 ay3.525,00
01.07.2010-01.01.2011   760,50610,056 ay3.660,03
01.01.2011-01.07.2011     796,50641,906 ay3.851,40
01.07.2011-01.01.2012     837,00670,906 ay4.025,40
01.01.2012-01.07.2012     886,50714,436 ay4.286,58
01.07.2012-01.01.2013     940,50753,096 ay4.518,54
01.01.2013-01.07.2013     978,60788,686 ay4.732,08
01.07.2013-01.01.2014   1.021,50   819,356 ay4.916,10
01.01.2014-01.07.2014   1.071,00   862,066 ay5.172,06
01.07.2014-01.01.2015   1.134,00   907,106 ay5.442,60
01.01.2015-01.07.2015   1.201,50   967,106 ay5.802,60
01.07.2015-01.01.2016   1.273,501.018,576 ay6.111,42
01.01.2016-01.01.2017   1.647,001.325,69   12 ay   15.908,28
01.01.2017-01.01.20181.777.501.430,73   12 ay   17.168,76
01.01.2018-01.01.20192.029,501.633,57   12 ay   19.602,84
01.01.2019-01.01.20202.558,402.059,28   12 ay   24.711,36

           

Evli 1 çocuklu

DönemlerAs.Üc.BrütAs.Üc.NetSüreDönem tutarı
01.01.2005-01.01.2006488,70350,1512 ay4.201,80
01.01.2006-01.01.2007531,00380,4612 ay4.565,52
01.01.2007-01.07.2007562,50403,026 ay2.418,12
01.07.2007-01.01.2008585,00419,156 ay2.514,90
01.01.2008-01.07.2008608,40497,526 ay2.985,12
01.07.2008-01.01.2009638,70519,236 ay3.115,38
01.01.2009-01.07.2009666,00544,626 ay3.267,72
01.07.2009-01.01.2010693,00563,976 ay3.383,82
01.01.2010-01.07.2010729,00595,706 ay3.574,20
01.07.2010-01.01.2011760,50618,256 ay3.709,50
01.01.2011-01.07.2011796,50650,866 ay3.905,16
01.07.2011-01.01.2012837,00679,866 ay4.079,16
01.01.2012-01.07.2012886,50724,406 ay4.346,40
01.07.2012-01.01.2013940,50763,066 ay4.578,36
01.01.2013-01.07.2013978,60798,696 ay4.792,14
01.07.2013-01.01.20141.021,50829,366 ay4.976,16
01.01.2014-01.07.20141.071,00874,116 ay5.244,66
01.07.2014-01.01.20151.134,00919,156 ay5.514,90
01.01.2015-01.07.20151.201,50980,616 ay5.883,66
01.07.2015-01.01.20161.273,501.032,086 ay6.192,48
01.01.2016-01.01.20171.647,001.344,22     12 ay   16.130,64
01.01.2017-01.01.20181.777.501.450,72     12 ay   17.408,64
01.01.2018-01.01.20192.029,501.656,40     12 ay   19.876,80
01.01.2019-01.01.20202.558,402.088,06     12 ay   25.056,72

Evli 2 çocuklu

DönemlerAs.Üc.BrütAs.Üc.NetSüreDönem tutarı
01.01.2005-01.01.2006488,70350,1512 ay     4.201,80
01.01.2006-01.01.2007531,00380,4612 ay     4.565,52
01.01.2007-01.07.2007562,50403,026 ay     2.418,12
01.07.2007-01.01.2008585,00419,156 ay     2.514,90
01.01.2008-01.07.2008608,40   504,366 ay     3.026,16
01.07.2008-01.01.2009638,70   526,086 ay     3.156,48
01.01.2009-01.07.2009666,00   552,116 ay     3.312,66
01.07.2009-01.01.2010693,00   571,466 ay3.428,76
01.01.2010-01.07.2010     729,00   603,916 ay3.623,46
01.07.2010-01.01.2011     760,50   626,456 ay3.758,70
01.01.2011-01.07.2011     796,50659,826 ay3.958,92
01.07.2011-01.01.2012     837,00688,826 ay4.132,92
01.01.2012-01.07.2012     886,50734,376 ay4.406,22
01.07.2012-01.01.2013     940,50773,036 ay4.638,18
01.01.2013-01.07.2013   978,60   809,706 ay4.858,20
01.07.2013-01.01.2014   1.021,50   840,376 ay5.042,22
01.01.2014-01.07.2014   1.071,00   886,166 ay5.316,96
01.07.2014-01.01.2015   1.134,00   931,206 ay5.587,20
01.01.2015-01.07.2015   1.201,50   994,136 ay5.964,78
01.07.2015-01.01.2016   1.273,501.045,606 ay6.273,60
01.01.2016-01.01.2017   1.647,001.362,75   12 ay   16.353,00
01.01.2017-01.01.20181.777.501.470,72   12 ay   17.648,64
01.01.2018-01.01.20192.029,501.679,23   12 ay   20.150,76
01.01.2019-01.01.20202.558,402.116,84   12 ay   25.402,08

          

Evli 3 çocuklu

DönemlerAs.Üc.BrütAs.Üc.NetSüreDönem tutarı
01.01.2005-01.01.2006488,70350,1512 ay   4.201,80
01.01.2006-01.01.2007531,00380,4612 ay   4.565,52
01.01.2007-01.07.2007562,50403,026 ay   2.418,12
01.07.2007-01.01.2008585,00419,156 ay   2.514,90
01.01.2008-01.07.2008608,40   508,936 ay   3.053,58
01.07.2008-01.01.2009638,70   530,646 ay   3.183,84
01.01.2009-01.07.2009666,00   557,116 ay   3.342,66
01.07.2009-01.01.2010693,00   576,456 ay   3.458,70
01.01.2010-01.07.2010     729,00   609,376 ay   3.656,22
01.07.2010-01.01.2011     760,50   631,926 ay   3.791,52
01.01.2011-01.07.2011     796,50665,796 ay   3.994,74
01.07.2011-01.01.2012     837,00694,796 ay   4.168,74
01.01.2012-01.07.2012     886,50741,026 ay   4.446,12
01.07.2012-01.01.2013     940,50779,686 ay   4.678,08
01.01.2013-01.07.2013     978,60   817,046 ay   4.902,24
01.07.2013-01.01.2014   1.021,50   847,716 ay   5.086,26
01.01.2014-01.07.2014   1.071,00   894,196 ay   5.365,14
01.07.2014-01.01.2015   1.134,00   939,236 ay   5.635,38
01.01.2015-01.07.2015   1.201,501.003,146 ay   6.018,84
01.07.2015-01.01.2016   1.273,501.054,616 ay   6.327,66
01.01.2016-01.01.2017   1.647,001.375,10   12 ay16.501,20
01.01.2017-01.01.20181.777.501.497,38   12 ay17.968,56
01.01.2018-01.01.20192.029,501.709,67   12 ay20.516,04
01.01.2019-01.01.20202.558,402.155,22   12 ay25.862,64

 

Evli 4 çocuklu

DönemlerAs.Üc.BrütAs.Üc.NetSüreDönem tutarı
01.01.2005-01.01.2006488,70350,1512 ay     4.201,80
01.01.2006-01.01.2007531,00380,4612 ay     4.565,52
01.01.2007-01.07.2007562,50403,026 ay     2.418,12
01.07.2007-01.01.2008585,00419,156 ay     2.514,90
01.01.2008-01.07.2008608,40   513,496 ay     3.080,94
01.07.2008-01.01.2009638,70   535,206 ay     3.211,20
01.01.2009-01.07.2009666,00   562,106 ay     3.372,60
01.07.2009-01.01.2010693,00   581,456 ay     3.488,70
01.01.2010-01.07.2010     729,00   614,846 ay     3.689,04
01.07.2010-01.01.2011     760,50   637,386 ay     3.824,28
01.01.2011-01.07.2011     796,50671,766 ay     4.030,56
01.07.2011-01.01.2012     837,00700,776 ay     4.204,62
01.01.2012-01.07.2012     886,50747,676 ay     4.486,02
01.07.2012-01.01.2013     940,50786,336 ay     4.717,98
01.01.2013-01.07.2013     978,60   824,386 ay     4.946,28
01.07.2013-01.01.2014   1.021,50   855,056 ay     5.130,30
01.01.2014-01.07.2014   1.071,00   902,226 ay     5.413,32
01.07.2014-01.01.2015   1.134,00   947,266 ay     5.683,56
01.01.2015-01.07.2015   1.201,501.012,156 ay     6.072,90
01.07.2015-01.01.2016   1.273,501.063,626 ay     6.381,72
01.01.2016-01.01.2017   1.647,001.387,45   12 ay   16.649,40
01.01.2017-01.01.20181.777.501.497,38   12 ay   17.968,56
01.01.2018-01.01.20192.029,501.709,67   12 ay   20.516,04
01.01.2019-01.01.20202.558,402.155,22   12 ay   25.862,64

ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLİYOR?

Asgari ücret, çalışanların yanı sıra milyonlarca vatandaşı şu yollarla etkiliyor:

  • Asgari geçim indirimi
  • İşçi ve işverenin sosyal güvenlik primleri
  • Bağ-Kur primleri
  • Genel Sağlık Sigortası primi
  • İşsizlik Sigortası primi
  • Sosyal Güvenlik Destek Primi
  • Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı
  • İhbar tazminatı
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verdiği idari para cezaları
  • Çeşitli vergilerle ilgili para cezaları
  • Ücretten kesilen gelir ve damga vergisi
  • Çıraklar ve stajyer öğrencilerin SGK primleri ve ücretleri
  • Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması
  • İsteğe bağlı sigorta primleri
  • Taksici, dolmuşcu, rehber ve part time çalışanların sigorta primleri
  • İkili sözleşme bulunmayan ülkelere çalışmaya giden işçilerin sigorta primleri
  • Genel Sağlık Sigortası ödemelerinde gelir testi kriteri
  • Geçici işsizlik ödeneği
  • İşsizlik maaşı
  • Evde bakım ücreti
  • 65 yaş ve engelli aylığı
  • Emekli aylıkları
  • Teşvik uygulamalarındaki sübvansiyonlar
  • Bireysel Emeklilik Sigortası için sağlanan devlet katkısı
Tayfun Altuntaş
Editör
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