Son dakika | Yeni ekonomik modele turizmin katkısı ne olur? Ersoy'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. canlı yayınlanan bir televizyon programında gündeme ilişkin konuşuyor.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Turizm geliştirme ajansı salgın sürecinde kritik rol aldı. Turizm geliştirme ajansının çalışanları tamamen profesyonellerden oluşuyor. Denetim mekanizmalarını çok iyi kurduk. Sertifikasyonu sağlayacak firmaları akredite ettik. Uluslararası firmaları seçtik. Ayda en az 2 kere sıkı denetim yapıldı. Mutasyonlarla karşılaşınca biz de kuralları değiştirdik. Bizden aylar sonra diğer ülkeler de bu sisteme geçmeye çalıştı ama bizim kadar başarılı olamadılar.

Sertifikasyon programı o kadar başarılı ki, hayatımızda kalıcı olacak. Kanun'da düzenlemeleri yapıldı. Kovidle birlikte hijyen ön plana geçildi. Hijyenle ilgili denetimlerle ilgili birçok kuralın kalıcı olması gerekiyor. Sürdürülebilir turizm ve yeşil sertifikası birkaç yıla yayılacak. Sektörü buna hazır hale getirmemiz gerekiyor.

Bizim yaptığımız çalışmaları dünyaya örnek gösterecekler. Siz bu yatırımları zamanında yapmazsanız bedelleri dolaylı şekilde ödeyeceksiniz. Bir çok yaptırımlar getirecekler. Hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerek.

2019'da iyi bir yıl geçirmiştir. Yaklaşık 51.7 milyon turist almıştık. Pandemi ile birlikte turist sayımız 16 milyona indi. Dünya ortalama yüzde 80 küçülürken, bizde yüzde 68'e varan bir küçülme ile karşılaştık. 2020'de 29 milyon turist 24 milyar gelire geldi. 2022 yılı için 35 milyar dolar turizm gelir hedefimiz var.

22 ülkede televizyon tanıtımı yapıyoruz. THY'nin uçtuğu her yeri destinasyon olarak kabul ediyoruz, her noktaya konsantreyiz. Omciron mutasyonunu atlattıktan rezervasyonların artacağını düşünüyor. Geçen seneye göre erken rezervasyonda yüzde 65 civarında artış var. 2.5 milyon İngiliz turist bekliyoruz. Artık bütün dünyayı hedef pazar haline getirdi.

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