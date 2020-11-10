Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının kabulünün ardından yerine gelecek isim belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı imzalı atama kararıyla yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan atama kararına göre “Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Berat Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü ve106 ncı maddeleri gereğince atanmıştır.” ifadelerine yeri verildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Maden Yüksek Mühendisi, Ekonomist ve Planlamacı olan Lütfi Elvan, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'ni bitirdi. İngiltere'de Leeds Üniversitesi'nde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisan yapan Lütfi Elvan ABD'de Delaware Üniversitesi'nde ekonomi alanında da yüksek lisans eğitimi aldı. Söz konusu üniversiteden ABD'nin yeni başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden mezun…

Delaware’de büyüyen Biden, 1968’de Syracuse Üniversitesi’nden hukuk diplomasını almadan önce Delaware Üniversitesi’nde okumuştu. Biden, 973–2009 arasında Delaware Senatörü olarak görev yaptı.

Berat Albayrak istifa etti