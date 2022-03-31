Son dakika! Yeni Kaledonya'da 7,0 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! Dış basın kanallarından aktarılan bilgiye göre Yeni Kaledonya'da 7 büyüklüğünde deprem meydan geldi.
Son dakika! Pasifik Okyanusu'nda, Fransa'ya bağlı özerk Yeni Kaledonya açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yeri yerinden oynatan 7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Tadin'in 279 kilometre güneydoğusu meydana geldiği öğrenildi.
TSUNAMİ UYARISI
Meydana gelen depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıklayan USGS, depremin ardından tsunami uyarısının da yapıldığını aktardı.