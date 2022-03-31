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Son dakika! Yeni Kaledonya'da 7,0 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Dış basın kanallarından aktarılan bilgiye göre Yeni Kaledonya'da 7 büyüklüğünde deprem meydan geldi.

Son dakika! Pasifik Okyanusu'nda, Fransa'ya bağlı özerk Yeni Kaledonya açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yeri yerinden oynatan 7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Tadin'in 279 kilometre güneydoğusu meydana geldiği öğrenildi. 

Son dakika! Yeni Kaledonya'da 7,0 büyüklüğünde deprem!

TSUNAMİ UYARISI

Meydana gelen depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıklayan USGS, depremin ardından tsunami uyarısının da yapıldığını aktardı.

Son dakika! Yeni Kaledonya'da 7,0 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Yeni Kaledonya'da 7,0 büyüklüğünde deprem!

 

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