Son dakika! Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek trafik kazası geçirdi! Yürekler ağza geldi!

Son dakika haber... Spor Toto Süper Lig ekiplerin Yeni Malatyaspor'da başkanlık görevini sürdüren Adil Gevrek, spor camiasını korkuttu. İstanbul'da arabasıyla seyir halinde olan Gevrek'in bugün bir trafik kazası geçirdiği ifade edildi. Yeni Malatyaspor kulübünün duyurduğu haberde başkanın durumunun iyi olduğu ve maddi hasarlı bir kaza olduğu açıklandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yeni Malatyaspor tarafından yapılan açıklamada: "Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, İstanbul’da maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.