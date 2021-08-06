SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanlığı'nda devir teslim! Ziya Selçuk görevi Prof. Dr. Mahmut Özer'e devretti

SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev devir teslim töreni gerçekleşiyor. Ziya Selçuk görevi Prof. Dr. Mahmut Özer'e devrediyor. Bakan Selçuk için birlikte projeler yürüteceğiz diyen Yeni Milli Eğitim Bakanı Özer: "Saygıdeğer bakanımızla 3 yıl birlikte görev yaptık. Sayın bakanımızla ile birlikte başlayan projeler devam edecek. En temel amacım tüm çocuklarımızın kaliteli bir eğitim alması için fırsat eşitliği oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer değindiği konular arasında yüz yüze eğitim konusuna da yer vererek "Türkiye'nin inanılmaz güçlü bir öğretmen kadrosu var. Çok çalışacağız. Eylül'de okulları açmak için her ne olursa yapacağız" diyerek, öğrencilere umut oldu.