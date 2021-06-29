Son dakika: Yeni sezonda futbol maçları seyircili oynanacak mı? Spor müsabakalarına taraftar alınacak mı 2021?

Koronavirüs salgını nedeniyle futbol maçlarının geçtiğimiz sezon seyircisiz oynanmasının ardından bu sezon aşılama ve normalleşme süreciyle birlikte alınacak yeni kararlar sporseverler tarafından merakla bekleniyordu. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması sonrası sporseverler internet arama motorlarında Yeni sezonda futbol maçları seyircili oynanacak mı? Spor müsabakalarına taraftar alınacak mı 2021? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

SON DAKİKA: YENİ SEZONDA FUTBOL MAÇLARI SEYİRCİLİ OYNANACAK MI 2021 ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, 1 Temmuz sonrası başlayacak olan normalleşme dönemiyle birlikte 2021-2022 futbol sezonunda maçların koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında belirlenen sayıda seyirci ile oynanabileceğini açıkladı.

SPOR MÜSABAKALARINA TARAFTAR ALINACAK MI 2021?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, spor müsabakalarına seyirci alınabileceğini ifade ederek, " Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek." dedi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva’da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50’si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir.

Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacaktır.

Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu’nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."