Son dakika | Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda intihar girişimi! Taksim istasyonu işletmeye kapatıldı
Son dakika... Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşın intihar girişiminde bulunması nedeniyle istasyon işletmeye kapatıldı.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır."
Öte yandan intihar girişiminde bulunan vatandaşın sağlık durumu hakkında bilgi bulunmuyor.
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) September 6, 2021
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.