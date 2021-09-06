Son dakika | Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda intihar girişimi! Taksim istasyonu işletmeye kapatıldı

Son dakika | Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, görevden alınmak için mahkemeye başvurdu

SON DAKİKA! MYK toplantısında Tanju Özcan için karar verildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısında çok net ifade etti! Afganlar ülkesine gönderilecek, Suriyeliler de benzer kaderi yaşayabilir