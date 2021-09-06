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  3. Son dakika | Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda intihar girişimi! Taksim istasyonu işletmeye kapatıldı

Son dakika | Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda intihar girişimi! Taksim istasyonu işletmeye kapatıldı

Son dakika... Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşın intihar girişiminde bulunması nedeniyle istasyon işletmeye kapatıldı.

Son dakika | Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda intihar girişimi! Taksim istasyonu işletmeye kapatıldı

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır."

Öte yandan intihar girişiminde bulunan vatandaşın sağlık durumu hakkında bilgi bulunmuyor.

 

 

 

Son dakika | Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda intihar girişimi! Taksim istasyonu işletmeye kapatıldıSon dakika | Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda intihar girişimi! Taksim istasyonu işletmeye kapatıldı

Tayfun Altuntaş
Editör
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