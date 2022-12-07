Son dakika | Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a ofisinde bıçaklı saldırı!

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Yılmaz hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Son dakika | Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a ofisinde bıçaklı saldırı!

Yenilik Partisi'nin Atatürk Bulvarı No 131’de bulunan partinin genel merkezine gelen bir kişi Parti Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Eski CHP Milletvekili Ensar Öğüt ve partililer saldırgana müdahale etti. 3 yerinden bıçaklanan Öztürk Yılmaz Ankara Güven Hastanesine kaldırıldı.

BOĞAZINI KESMEK İSTEDİ

Öztürk'ün baygınlık geçirdiğini ancak şu an durumunun iyi olduğunu açıklayan Ensar Öğüt, yaşananları KRT TV canlı yayınında anlattı. Öğüt, saldırganın Öztürk Yılmaz'ın boğazını kesmek istediğini ancak yaşanan arbede sonucu bunu başaramadığını söyledi.

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