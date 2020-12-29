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  3. Son dakika... Yer yerinden oynadı! Hırvatistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Yer yerinden oynadı! Hırvatistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Hırvatistan'ın  Petrinja kasabasında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika haberi... Edinilen bilgilere göre Hırvatistan'da Petrinja kasabasında yerin 2 kilometre altında  6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamaya göre, deprem yerel saatle 12.20'de merkez üssü Petrinja şehri yakınları olan 6,3 büyüklüğünde gerçekleşti.

DEPREM KOMŞU ÜLKELERDE HİSSEDİLDİ

Deprem, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in yanı sıra bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Slovenya'da da hissedildi.

4'ÜN ÜZERİNDE İKİ ARTÇI DEPREM YAŞANDI

6,3 büyüklüğündeki depremin ardından 4 büyüklüğünde iki artçı sarsıntının daha yaşandığı bildirildi.

DÜN DE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Bu arada, Petrinja'da dün art arda 5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, bu depremler binalarda hasara yol açmıştı.

Son dakika... Yer yerinden oynadı! Hırvatistan'da 6.3 büyüklüğünde depremSon dakika... Yer yerinden oynadı! Hırvatistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem

Tayfun Altuntaş
Editör


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