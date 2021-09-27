Son dakika | Yer yerinden oynadı: Yunanistan Girit Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama
Son dakika... Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem 5,7 büyüklüğünde, Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 6,0 büyüklüğünde gerçekleşti.
Son dakika... Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ise deprem saat 09.17'de Ege Denizi'nde yerin 9.62 km altında 5,7 büyüklüğünde meydana geldi.
Edinilen bilgilere tsunami uyarısı yapıldığı ifade edildi.
KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 4.2 kilometre derinlikte 6.0 büyüklüğünde gerçekleşti.
AFAD SON DEPREMLER 27 EYLÜL 2021 PAZARTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 27 Eylül 2021 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 27, 2021
Büyüklük : 5.7 (Mw)
Yer : Ege Denizi,
Tarih-Saat : 27.09.2021, 09:17:23 TSİ
Enlem : 35.3871 N
Boylam : 25.3501 E
Derinlik : 9.62 km
Detay : https://t.co/UfrmYPLXRw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.