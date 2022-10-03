Son dakika | Yerli otomobil hakkında yeni gelişme! TOGG'dan fiyat açıklaması

Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında son günlerde ortaya atılan rakamlar sonrası Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) internet sitesinden açıklama yapıldı.

TOGG'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gemlik Kampüsümüzün resmi açılışını gerçekleştireceğimiz 29 Ekim 2022 ve akıllı cihazımızın yollara çıkacağı Mart 2023 tarihi yaklaştıkça TOGG'a ilgi de artıyor.

Bu ilgi ve merakı gururla takip ediyor, markamızla ilgili ticari sır olmaktan çıkan ger gelişmeyi düzenli olarak sosyal medya hesaplarımız ve basın bültenlerimiz aracılığıyla duyuruyor, kamuoyunu gelişmelerden haberdar ediyoruz.

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"HAYAL ÜRÜNÜ İDDİALAR ARTMIŞTIR"

Özellikle son haftalarda tamamı tahmine ya da varsayıma dayanan beyanlar, şirket temsilcilerimizin ifadelerinin çarpıtılarak yorumlanmasına ve hayal ürünü iddialar maalesef dikkat çekici biçimde artmıştır.

Markamız tarafından açıklanmış gibi gösterilerek;

-Fiyat listesi,

-Ön sipariş- satış kampanyası,

-Kendisini TOGG iş ortağı olarak tanıtan üçüncü kişi ve kurumların kamuoyunu yanıltmaya yönelik demeçlerinin, yayın ve ilanlarının artığını gözlemliyoruz.

Hedeflerimize adım adım yaklaştığımız bir dönemde bu tür spekülatif haberlere itibar edilememesini önemle rica ederiz.

TOGG'un resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanmamış haberler, hangi mecrada yer alırsa alsın gerçekliği şirketimiz tarafından teyit edilmemiş bilgilerdir.

Kurumsal sorumluluk prensiplerimiz gereği, kamuoyunun bilgisine sunarız.

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