SON DAKİKA! Yeşilçam oyuncusu Nur İncegül hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta ismi Nur İncegül yaşamını yitirdi. Acı haberi duyuran Onur Akay, Yeşilçam'ın vamp kadın rolleri bilinen Nur İncegül'ün hayatını kaybettiğini ve sessiz sedasız defnedildiğini açıkladı.

YEŞİLÇAMIN EFSANE İSMİ HAYATA VEDA ETTİ

Üzücü haberi 45 yaşındaki kızı Birtanem Candner şu sözler ile duyurdu: 'Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden annemi kaybettik' 77 yaşında kansere yenik düşen oyuncu aynı gün son yolculuğuna uğurlandı.

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