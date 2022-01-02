Son dakika! Yıldız futbolcu Lionel Messi koronavirüse yakalandı!

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs spor camiasında da görülmeye devam ediyor. Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Arjantinli yıldız Lionel Messi de hastalığa engel olamadı. Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain tarafından yapılan açıklamaya göre futbolculara yapılan rutin testlerin ardından 4 oyuncunun testi pozitif çıktı. Test sonucu pozitif çıkan isimlerin arasında yıldız futbolcu Lionel Messi'nin de yer aldığı ifade edildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Lionel Messi dışında testi pozitif çıkan diğer üç oyuncu ise Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala olarak duyuruldu. Paris Saint-Germain, test sonucu pozitif çıkan bu dört futbolcunun, sağlık protokolleri gereği karantinaya alındıkları ifade edildi.