Son dakika! Yılın transferi KAP'a bildirildi! Edin Visca resmen Trabzonspor'da!

Son dakika haberi... Trabzonspor'la görüşmelerini sürdüren Edin Visca, resmen bordo-mavili ekibe transfer oldu. Karadeniz ekibi transferi KAP'a bildirdi. Trabzonspor tarafından yapılan bildirimde Trabzonspor, Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı. "Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.

GÖRÜŞMEDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Bugün saat 14.30'da görüşme yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ anlaşma sağladı. Bunun ardından beklenen resmi bildirim de geldi. Trabzonspor, Edin Visca'nın transferi için Başakşehir ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

KAMERALARIN KARŞISINA ÇIKTILAR

Bildirimin ardından Ahmet Ağaoğlu, Göksel Gümüşdağ ve Edin Visca, basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Ahmet Ağaoğlu açıklamasında önemli bir transfere imza attıklarını ve Edin Visca'dan çok şey beklediklerini ifade ederek Göksel Gümüşdağ ve Trabzonspor asbaşkanı Ertuğrul Doğan'a teşekkürlerini iletti.

ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYOR

Edin Visca ise yaptığı açıklamasında, kendisine yıllardır teklifler geldiğini ancak bu kadar yoğun ilgiyle isteyen sadece Trabzonspor'un olduğunu ifade etti. Takımla birlikte başarılar yakalayarak yeniden şampiyonluk yaşamak istediğini ifade eden Visca, sadece bu yıl değil, önümüzdeki yıllarda da şampiyonluklara imza atmak istediğini ifade etti.

VİSCA, İLGİDEN MEMNUN

Abdullah Avcı'nın baba gibi bir hoca olduğunu ifade eden Edin Visca, Trabzonspor'a oldukça motive ve inanarak transfer olduğunu aktardı. Başakşehir'den ayrılmanın kendisi için kolay olmadığını aktaran Boşnak yıldız, Trabzonspor'un yıllardır kendisine gösterdiği ilgiden dolayı yakın hissettiğini ve yabancılık çekmeyeceğini düşündüğünü aktardı.

Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca, yarın saat 9.30 uçağıyla Trabzon'a uçarak takıma katılacak.