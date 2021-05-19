SON DAKİKA! YÖK Başkanı "2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını talep ettik"

Son dakika... YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'tan aşılama hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada üniversitelerde yüz yüze öğretimin başlatılması için harekete geçildiği ifade edildi.

"EYLÜL AYINA KADAR AŞILAMA TAMAMLANMALI"

Pandemi ile mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda eğitimde bir dizi önlemler alındı. Ancak yüz yüze eğitime geçilmesi için çalışmalar başlatıldı. Saraç "Sağlık Bakanlığına yazı göndererek üniversitelerimizde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için 'akademik ve idari kadrolardaki personel' ile 'örgün öğretimde okuyan öğrencilerin' 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını talep ettik." dedi.

NORMALLEŞME AŞILANMA İLE MÜMKÜN

YÖK tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için talepte bulunuldu ve akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması istenildi. Pandemi sürecinde Türkiye'nin vermiş olduğu mücadeleye dikkat çekilen yazıda normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi. Ayrıca sağlık sisteminin güçlü alt yapısına vurgu yapıldı ve ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ile mücadelede başarı sağlandığı belirtildi.

"TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN SONUÇLARDAN KAÇINMALIYIZ"

Eğitimle ilgili çalışmalar devam ederken YÖK son dakika açıklaması paylaştı. Buna göre yüz yüze eğitim için çalışmaların hızlandırıldığı ifade edildi. YÖK'ün yazısında, şunlar kaydedildi: "Bu bağlamda ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim."