2021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1006100942021 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 10631006119 Mayıs 2021 Çarşamba ATV Yayın Akışı |Kuruluş Osman yeni bölümüyle ATV'de2021 Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1098901372021 Sinop Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1091300942021 Kırklareli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 106730016İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu açıkladı: İstanbul'da vakalar yüzde 600 azaldı!2021 Necmettin Erbakan Üni. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1070302952021 Yaşar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 20609035219 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı| Sahil Güvenlik Star TV'de
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. SON DAKİKA! YÖK Başkanı "2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını talep ettik"

SON DAKİKA! YÖK Başkanı "2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını talep ettik"

SON DAKİKA HABERİ.. YÖK Başkanı Saraç yüz yüze eğitimle ilgili olarak yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığına yazı gönderildiğini ifade etti. Saraç açıklamasında "2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını talep ettik." dedi.

SON DAKİKA! YÖK Başkanı "2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını talep ettik"

Son dakika...  YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'tan aşılama hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada  üniversitelerde yüz yüze öğretimin başlatılması için harekete geçildiği ifade edildi.

"EYLÜL AYINA KADAR AŞILAMA TAMAMLANMALI"

Pandemi ile mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda eğitimde bir dizi önlemler alındı. Ancak yüz yüze eğitime geçilmesi için çalışmalar başlatıldı. Saraç "Sağlık Bakanlığına yazı göndererek üniversitelerimizde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için 'akademik ve idari kadrolardaki personel' ile 'örgün öğretimde okuyan öğrencilerin' 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını talep ettik." dedi.

SON DAKİKA! YÖK Başkanı 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını talep ettik

NORMALLEŞME AŞILANMA İLE MÜMKÜN

YÖK tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için talepte bulunuldu ve akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması istenildi. Pandemi sürecinde Türkiye'nin vermiş olduğu mücadeleye dikkat çekilen yazıda  normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi. Ayrıca sağlık sisteminin güçlü alt yapısına vurgu yapıldı ve  ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ile mücadelede başarı sağlandığı belirtildi.

"TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN SONUÇLARDAN KAÇINMALIYIZ"

photo-1523240795612-9a054b0db644.jpg

Eğitimle ilgili çalışmalar devam ederken YÖK son dakika açıklaması paylaştı. Buna göre yüz yüze eğitim için çalışmaların hızlandırıldığı ifade edildi. YÖK'ün yazısında, şunlar kaydedildi: "Bu bağlamda ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim."

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT