Son dakika | YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin açılacağı tarihi açıkladı! "Nisan ayında hibrit seçeneği değerlendirilecek"

Son dakika... YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlayacağını, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğinin değerlendirileceğini söyledi.

Melahat Ersoy
Editör
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Son dakika | YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin açılacağı tarihi açıkladı! "Nisan ayında hibrit seçeneği değerlendirilecek"

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, düzenlediği basın toplantısında üniversiteler hakkında alınan kararları açıkladı. Buna göre deprem bölgesinde eğitim gören öğrenciler, birinci derece yakınlarının ikamet ettiği üniversitelerde özel öğrenci olarak eğitim görebilecek. Öğrencilere kayıt dondurma konusunda kolaylık sağlanabilecek.

Son dakika | YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin açılacağı tarihi açıkladı! Nisan ayında hibrit seçeneği değerlendirilecek

Erol Özvar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'deki örgün öğrencilerin toplam yüzde 15'i ya bölgede ikamet etmekte ya da bu bölgede eğitim almaktadır. Öğrencilerimiz ve personelimiz arasında maalesef kayıplarımız bulunmaktadır.

Neredeyse bütün üniversitelerimiz depremden etkilenmiş paydaşlarıyla doludur. Kampüslerimiz barınma ve ikamet anlamında önemli bir rol almıştır. Tıp ve mühendislik fakültelerinden gönüllü elemanlarımızın halen bölgedeki çalışmalarını da izliyoruz.

Bundan sonraki süreçte üniversitelerimize çok kritik roller düşmektedir. İllerin tekrar kalkınmasında üniversitelerimizin kuşkusuz önemli rolleri olacaktır.

Son dakika | YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin açılacağı tarihi açıkladı! Nisan ayında hibrit seçeneği değerlendirilecek

"20 ŞUBAT'TA BAHAR DÖNEMİ BAŞLAYACAK"

2022-2023 bahar döneminin uzaktan eğitim ile sağlanmasına daha önce karar verilmişti. Ön lisans, lisans ve lisans üstü bölümler için bir dizi kararlar aldık.

Buna göre 20 Şubat'ta bahar dönemi başlayacak. Alınan kararlar nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harlanmasıyla hibrit eğitim de değerlendirilecektir.

"DEPREMDEN ETKİLENEN ÖĞRENCİLER, YAKINLARININ OLDUĞU İLDEKİ ÜNİVERSİTLERDE ÖZEL ÖĞRENCİ OLABİLECEK"

Depremin etkilediği illerde bulunan bir kısım üniversitelerimiz ortak çalışmalar yapmak üzere bazı üniversiteler ile eşleştirildi.

Özel öğrencilik ile ilgili de bazı kararlar aldık. Depremden etkilenen öğrenciler uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek.

"KAYIT DONDURMA KONUSUNDA KOLAYLIK GETİRİLMİŞTİR"

Öte yandan kayıt dondurma konusunda da bazı kolaylıklar getirilmiştir. Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi."

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