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  3. Son dakika | YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar açıkladı! 2021-2022'de üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor

Son dakika | YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar açıkladı! 2021-2022'de üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor

Son dakika... YÖK Başkanı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında üniversitelerde eğitimin salgın gelişmeleri ve uyarılar dikkate alınarak yüz yüze yapılacağını açıkladı.

Son dakika | YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar açıkladı! 2021-2022'de üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor

Milyonlarca üniversite öğrencinin merakla beklediği yüz yüze eğitim konusu açıklığa kavuştu. Üniversite rektörleri ile Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilk kez bir araya gelen YÖK Başkanı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, toplantının ardından yaptığı açıklamada 2021- 2022 eğitim ve öğretim yılında üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı. 

Özvar şunları kaydetti:

"Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır."

Son dakika | YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar açıkladı! 2021-2022'de üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor

Tayfun Altuntaş
Editör
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