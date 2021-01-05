Son dakika: YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Prof. Dr. Melih Bulu rektörlük şartlarını taşıyor

Son dakika haberi: Yüksek Öğretim Kurulu'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu ile ilgili açıklama yayımlandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğretim sistemimizde önemli bir yeri bulunan Boğaziçi Üniversitesine yeni rektör ataması yapılmasından sonra, yazılı ve görsel medya ile iletişim kanallarında yer alan çeşitli değerlendirmeler dolayısıyla aşağıdaki açıklamanın kamuoyu ile paylaşılmasına gerek duyulmuştur.

Boğaziçi Üniversitesi, geçmişte iki dönem, uzun yıllar farklı bir üniversite mezunu ve mensubu bir bilim insanı tarafından başarılı bir şekilde yönetilmiş ve bu durum hiçbir zaman eleştiri konusu yapılmamıştır. Ayrıca akademik çevrelerde gayet iyi bilinmektedir ki ABD başta olmak üzere pek çok ülkenin başarılı üniversitelerinde de genelde başka üniversitelerden rektör adayı aranmakta ve atanmaktadır. Dolayısıyla bir üniversitenin başarılı bir şekilde yönetilmesini atanan rektörün o üniversitenin kadrolu elemanı olma şartına bağlamanın, akademinin küresel yapısında da anlamlı bir karşılığı ve gerçekliği bulunmamaktadır"

MELİH BULU KİMDİR?

Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni atanan rektördür. Melih Bulu, lisans eğitimini 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı.

Melih Bulu'nun dataylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörü kim? Prof. Dr. Melih Bulu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?