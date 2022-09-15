Son dakika! YÖK'ten flaş KPSS açıklaması! "İptal edilen KPSS YÖK incelemeleri..."

YÖK Başkanı Özvar, İptal edilen KPSS YÖK incelemelerinin tamamlandığını, genel kurulunda incelemeye alınması sonucu kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Büşra Mercimek
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Son dakika! YÖK'ten flaş KPSS açıklaması! "İptal edilen KPSS YÖK incelemeleri..."

Son dakika! YÖK Başkanı Özvar, iptal edilen KPSS'ye ilişkin "İptal edilen KPSS YÖK incelemeleri tamamlamış olup, genel kurulumuzda inceleme neticesi sonucu paylaşılacaktır." açıklamasında bulundu.

Son dakika! YÖK'ten flaş KPSS açıklaması! İptal edilen KPSS YÖK incelemeleri...

NE OLMUŞTU?

31 Temmuz 2022 Pazar günü yapılan 2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı sorularının Yediiklim Yayınevi’nin yayınlarında çıkan sorularla aynı olduğu belirlenmişti. Söz konusu olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu durumun incelenmesi için Devlet Denetleme Kuruluna talimat vermişti.

Daha sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan," Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika! YÖK'ten flaş KPSS açıklaması! İptal edilen KPSS YÖK incelemeleri...Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ÖSYM Başkanı görevini yürüten Prof. Dr. Halis Aygün, görevden alınmış yerine ise Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atanmıştı.Ayrıca Yediiklim Yayınevi’nde polis ekipleri arama yapmış ve bazı dokümanları incelemek için el koymuştu.

Tüm bu yaşananların ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada sınavın iptal edildiğini açıkladı.

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