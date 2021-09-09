Son dakika! YÖK'ten pedagojik formasyon açıklaması: Yeniden başlatılıyor

Yükseköğretim Kurulu, pedagojik formasyon eğitimine ilişkin 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı"nın ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacağı duyurusunda bulundu. Önümüzdeki günlerde program ile ilgili ayrıntılı bilgi verileceğine de dikkat çekildi.

YÖK'ün resmi internet sitesinden duyurduğu paylaşımda; "Yükseköğretim Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Eğitimde İş Birliği Protokolü" güncellenmekte olup, 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren "Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı", ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacaktır. Önümüzdeki günlerde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı ile ilgili ayrıntılı blir açıklama yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.