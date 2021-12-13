Son dakika | Yönetim kurulu toplantısı sona erdi! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Son dakika haberi... Beşiktaş Yöneticisi Ceyhun Kazancı, yönetim kurulu toplantısının sona ermesinin ardından açıklamada bulundu.

Önder Karaveli ile yola devam kararı alındığını açıklayan Kazancı şu ifadeleri kullandı:

"Daha detaylı çalışma kararı aldık. Çalışmalar bitene kadar Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldık. Yarın öbürgün isimlerle çalışmalar sonuçlanınca tekrardan değerlendirme yapacağız"

Kazancı, “Şenol Güneş ismi toplantıda gündeme geldi mi?” sorusuna ise, "Tabii. Birçok değerli hocamız var. Yerli birçok hocamızın ismi geçti, basında da gördüğünüz isimler. Bütün bu çalışmalar için birkaç güne ihtiyacımız olacak." şeklinde yanıt verdi.

Bruno Pinheiro da gündemde. 7-8 adayımız var. Hata yapmak istemiyoruz. Önder Karaveli gibi harika bir liderimiz yok. Bizim zaten kendisinden şüphemiz yoktu. Daniel Farke ile anlaşamadık. Slaven Bilic hala adaylardan bir tanesi. Değerlendirmeleri yaptık. Bu çalışmalar için birkaç güne ihtiyaç var. Yerli, yabancı adaylar var. Yazılmayan isimler de var. İsimler üzerine yoğunlaştık. Yerli ya da yabancı şartımız yok. Şenol Güneş ismi de toplantıda geçti."

ÖNDER KARAVELİ KİMDİR?

Önder Karaveli, 26 Mart 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Beşiktaş alt yapısında görev yapan Karaveli, UEFA Pro Lisansa sahip bir isim. Deneyimli antrenör, Beşiktaş U21, Başakşehir alt yapısı, Dardanelspor, Kastel Belediyesi, Qarabağ gibi ekiplerde görevler aldı.

Önder Karaveli kimdir?