Alınan bilgilere göre Mersin'in Gülnar ilçesinde sahil kesiminde konaklamak isteyen Yağal ilesi 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme Yağal kayboldu. Bunun üzerine aile durumu ilgililere bildirdi. Bu kapsamda küçük çocuğun akıbetini merak edenler Son dakika: Yörük kızı Müslüme bulundu mu, öldü mü? Mersin'de kaybolan Müslüme Yağal kimdir? Ne oldu? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar.

SON DAKİKA: YÖRÜK KIZI MÜSLÜME BULUNDU MU, ÖLDÜ MÜ? MERSİN'DE KAYBOLAN MÜSLÜME YAĞAL KİMDİR? NE OLDU?

Mersin'in Gülnar ilçesinde 9 gün önce kaybolan 2,5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedeni olay yerine 7 km uzaklıkta bulundu.

Öte yandan küçük çocuğu arama çalışmalarında bir kaya üzerinde kan izi bulunmuş ve inceleme başlatılmıştı.

NE OLMUŞTU?

3 yaşındaki Müslüme Yağal ailesiyle birlikte 10 Kasım'da Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalına gelmişti. Burada aile çadır kurarken 3 yaşındaki kızları Müslüme kaybolmuştu. Kızlarının kaybolduğunu fark eden aile durumu ilgililere bildirdi. Küçük kızı arama çalışmalarından bir sonuç alınamadığı için kaçırılma ihtimali üzerinde durulmuştu.

Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı yazılı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla Mersin'deki MHP teşkilatlarının harekete geçirildiğini, Müslüme Yağal'ın bulunması için Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar'ın belediye ekipleriyle arama kurtatrma çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.

Semih Yalçın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mersin'deki MHP teşkilatları; gerek bölge halkı, gerekse görevliler tarafından sürdürülen arama çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları ile teyakkuza geçirilmiştir. Bu doğrultuda, öncelikle bizzat Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar belediye ekipleriyle birlikte Müslüme Yağal'ı arama çalışmalarını desteklemektedir. Mersin İl ve Gülnar İlçe Başkanlıkları da çalışmalara bütün gayretleriyle omuz vermektedir. Evladımız Müslüme'nin bir an evvel bulunup ailesine kavuşturulması için çaba sarf edilmektedir. Bütün Türk milletinin yanlarında ve dayanışma içinde olduğunu hissettirmek için hem küçük Müslüme'nin ailesinin, hem de arama çalışmalarına katılan bütün ekiplerle vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı Gülnar Belediye Başkanlığımız ve partimizce karşılanacaktır."