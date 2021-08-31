Son dakika | Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 kişi Edirne'de yakalandı

Hudutlarda denetimleri artıran Mehmetçik, Edirne'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi yakaladı. Yakalananlar arasındaki 5 kişinin FETÖ mensubu olduğu ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

" Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. "