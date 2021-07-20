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Son dakika | Yunanistan'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Yunanistan Heraklion'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | Yunanistan'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi...  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre  Yunanistan'ın Girit Adası'nın en büyük şehri ve yönetim merkezi Heraklion'da saat 20.07'de 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

173.993 kişilik nüfusu ile Girit'in birinci, Yunanistan'ın dördüncü büyük şehri olan Heraklion'da gerçekleşen depremin 6.49 km derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi 20.44'te meydana gelen depremin merkez üssünü Girit Adası açıkları olarak duyurdu. 

Depremin şiddeti 4.2, derinlik ise 57.6 km olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

Son dakika | Yunanistan'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Son dakika | Yunanistan'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika | Yunanistan'da 3.9 büyüklüğünde deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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