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  3. Son dakika | Yunanistan'da 4.1şiddetinde deprem

Son dakika | Yunanistan'da 4.1şiddetinde deprem

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 19:13'te Yunanistan'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Son dakika | Yunanistan'da 4.1şiddetinde deprem

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi saat 19:13'te Yunanistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin 2.6 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

{TITLE_STRIP}AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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