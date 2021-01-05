Son dakika! Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan Fransız ekibi Lille'e transfer olan milli futbolcumuz bu yıl gösterdiği performans ile birçok Avrupa kulübünün de dikkatini çekiyordu. Koronavirüsün tehdidini sürdürdüğü Fransa'da Yusuf Yazıcı'da salgına yakalandı.

Lille Teknik Direktörü Cristopher Galtier, oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Milli yıldızın izolasyon işlemlerine başlandığı da açıklandı.

Yusuf Yazıcı, Fransa Ligue 1'de Lille'in yarın oynayacağı Angers maçında sahada olamayacak.