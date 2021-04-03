Son dakika| Yusuf Yazıcı ikinci kez koronavirüse yakalandı
Son dakika haber... Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı.
Son dakika haber... Geçtiğimiz aylarda koronavirüs salgınına yakalanan ve iyileşen Yusuf Yazıcı ikinci kez salgına yakalandı .
Lille Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yusuf Yazıcı'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edilerek belirli sağlık protokolü çerçevesinde kendisini izole ettiği belirtildi.
Yusuf Yazıcı, ocak ayında da Kovid-19'a yakalanmış ve hastalığı atlatmıştı.
ZEKİ ÇELİK'TE KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, dün düzenlediği basın toplantısında, takımda forma giyen diğer milli futbolculardan Zeki Çelik'in de Kovid-19'a yakalandığını, futbolcunun Türkiye'den henüz dönmediğini ve izolasyonda olduğunu aktarmıştı.