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  3. Son dakika| Yusuf Yazıcı ikinci kez koronavirüse yakalandı

Son dakika| Yusuf Yazıcı ikinci kez koronavirüse yakalandı

Son dakika haber... Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı.

Son dakika| Yusuf Yazıcı ikinci kez koronavirüse yakalandı

Son dakika haber... Geçtiğimiz aylarda koronavirüs salgınına yakalanan ve iyileşen Yusuf Yazıcı ikinci kez salgına yakalandı .

Lille Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yusuf Yazıcı'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edilerek belirli sağlık protokolü çerçevesinde kendisini izole ettiği belirtildi.

Yusuf Yazıcı, ocak ayında da Kovid-19'a yakalanmış ve hastalığı atlatmıştı.

Son dakika| Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ZEKİ ÇELİK'TE KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, dün düzenlediği basın toplantısında, takımda forma giyen diğer milli futbolculardan Zeki Çelik'in de Kovid-19'a yakalandığını, futbolcunun Türkiye'den henüz dönmediğini ve izolasyonda olduğunu aktarmıştı.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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