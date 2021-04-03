Son dakika| Yusuf Yazıcı ikinci kez koronavirüse yakalandı

Son dakika haber... Geçtiğimiz aylarda koronavirüs salgınına yakalanan ve iyileşen Yusuf Yazıcı ikinci kez salgına yakalandı .

Lille Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yusuf Yazıcı'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edilerek belirli sağlık protokolü çerçevesinde kendisini izole ettiği belirtildi.

Yusuf Yazıcı, ocak ayında da Kovid-19'a yakalanmış ve hastalığı atlatmıştı.

ZEKİ ÇELİK'TE KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, dün düzenlediği basın toplantısında, takımda forma giyen diğer milli futbolculardan Zeki Çelik'in de Kovid-19'a yakalandığını, futbolcunun Türkiye'den henüz dönmediğini ve izolasyonda olduğunu aktarmıştı.