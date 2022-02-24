Son Dakika! Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy duyurdu: Çernobil'i almaya çalışıyorlar!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden Rusya'nın Çernobil'i hedeflediğini ve 86 yılında yaşanan nükleer felaketin yeniden yaşanabileceğini açıkladı.

Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ukrayna savaş yolunu seçmedi ancak barışa dönmeyi teklif ediyor.

Eğer bugün bize yardım etmezseniz, savaş yarın sizin kapınızı çalacak.

Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasını ve Rusya'yı durdurmak için diğer etkili adımların atılmasını talep ediyoruz."

Ayrıntılar geliyor...