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  3. SON DAKİKA! Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yangın

SON DAKİKA! Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yangın

Son dakika haberi... Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasında çıkan yangın nedeniyle orada bulunan hastalar başka binalara sevk edildi. Sebebi henüz blinmeyen yangın söndürülürken hastaların nakliyesi devan-m ediyor.

SON DAKİKA! Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yangın

Son dakika haberi... Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bir binasında çıkan yangın söndürülürken, hastalar başka binaya nakledildi.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Alınan bilgiye göre, Üsküdar'da bulunan hastanenin bir binasında elektrik kablolarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Hastalar başka bir binaya nakledildi. Yangını söndüren itfaiye ekiplerinin duman tahliyesi çalışmaları sürüyor.

YARALI SAYISI

Hastane yetkililerinden henüz yaralı sayısına ilişkin bir açıklama gelmedi. 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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