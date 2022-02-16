Son dakika | Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Terör örgütlerine karşı mücadele sınır içinde ve sınır dışında devam ediyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! " ifadeleri kullanılarak yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:
"Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."
Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 16, 2022
Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/aRaWrkg9eZ