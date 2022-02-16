Son dakika | Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütlerine karşı mücadele sınır içinde ve sınır dışında devam ediyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! " ifadeleri kullanılarak yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."