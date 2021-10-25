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  3. Son dakika | Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faizlerinde 200 baz puan indirim yaptı

Son dakika | Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faizlerinde 200 baz puan indirim yaptı

Son dakika.. Merkez Bankasının faizleri yüzde 16'ya çekmesinin ardından 3 kamu bankası (Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank) kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu.

Son dakika | Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faizlerinde 200 baz puan indirim yaptı

Son dakika.. Merkez Bankasının faizleri yüzde 16'ya çekmesinin ardından 3 kamu bankasından bu kararı destekleyici bir adım geldi.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından yapılan ortak açıklamada, 22 Ekim itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığı kaydedildi. 

Son dakika | Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faizlerinde 200 baz puan indirim yaptı

"BANKALARIMIZ ÜLKEMİZ EKONOMİSİNİN GÜÇLENMESİNE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranlarının uygulanmaya başlanacağı bildirilen açıklamada, "Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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