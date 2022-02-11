Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belli oldu.

A+ A-

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu maçlarının sona ermesinin ardından rakiplerini eleyen Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük, Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş çeyrek finale yükseldi. Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 14.30'da yapılan kura çekimi sonrası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde: Trabzonspor- FTA Antalyaspor Beşiktaş A.Ş- Yukatel Kayserispor Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK Demir Grup Sivasspor- VavaCars Fatih Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri: Trabzonspor - FTA Antalyaspor ------------- Beşiktaş A.Ş- Yukatel Kayserispor Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK ------Demir Grup Sivasspor- VavaCars Fatih Karagümrük Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri