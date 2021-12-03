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  3. Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu. 5. turda mücadeleye katılacak olan Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri de belirlendi.

Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Son dakika haberi... Kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Yapılan kura çekimi sonucunda Fenerbahçe ile Afyonspor, Beşiktaş ile Altay, Galatasaray ile Denizlispor, Trabzonspor ile Boluspor eşleşti.

İşte kupadaki eşleşmeler...

Fenerbahçe -  Afjet Afyonspor
Beşiktaş - Altay
Galatasaray - Altaş Denizlispor
Trabzonspor - Beypiliç Boluspor

Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Kasımpaşa - Kocaelispor
Alanyaspor - Mardin 1969 Spor
Göztepe - Yılport Samsunspor
Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor
Atakaş Hatayspor - Menemenspor
Adana Demirspor - Ankaraspor
DG Sivasspor - MKE Ankaragücü
Yukatel Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor
Gaziantep FK - Bursaspor
Antalyaspor - GZT Giresunspor
İttifak Holding Konyaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor,

32 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Beşinci turda geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.

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